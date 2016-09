2k kündigt VR Jahrmarkt an: Carnival Games VR

2K Games hat jüngst ein neues VR Spiel angekündigt das uns irgendwie bekannt vorkommt. Ja es sieht wirklich so aus als gäbe es eine neue Version des Wii Klassikers Carnival Games, dieses mal jedoch mit kompletter PSVR Unterstützung. In verschiedenen klassischen und typischen Jahrmarktsspielen tretet ihr entweder alleine gegen die K.I. oder gegen eure Freunde an, gewinnt virtuelle Preise und Tickets damit ihr weiterspielen könnt. Folgende Disziplinen werden vertreten sein:

Alley Ball – Ziel- weit-werfen

Ring Toss- Ringwurf

Golden Arm- Armdrücken (wie auch immer das in VR aussehen soll)

Down the Stretch- Pferderennen mit Kugelwerfen

Pop Dart – Luftballons mit Darts kaputtwerfen

Shooting Gallery – klassischer Schießstand

Climbing Wall – Eine Kletterwand

Shark Tank – Bällewerfen um jemanden ins Wasser zu befördern

Funnel Cake Stacker – Kuchen stapeln

Swish – Basketball mit beweglichen Körben

Hauted House – eine Geisterbahn

Fast Pitch – Baseball schlagen

Ihr merkt schon das es sich hierbei hauptsächlich um typisch amerikanische Kirmesattraktionen handelt, aber auch die werden sicherlich Spaß machen. Überraschenderweise erscheint Carnival Games VR bereits am 28.Oktober, obwohl bisher noch keine bewegten Bilder oder Screenshots verfügbar sind. An dieser Stelle wollen wir natürlich auch von euch erfahren ob ihr euch PSVR holen werdet, es vielleicht schon getestet habt und was ihr davon haltet!?

