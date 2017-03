2Dark: Erstes Entwicklertagebuch veröffentlicht

Bigben Interactive und Entwickler Gloomywood enthüllen das erste Entwicklertagebuch von 2Dark: „Von der Idee zum Spiel“. 2Dark ist ab dem 10. März als Download und ab dem 17. März in einer physischen Limited Edition für PlayStation®4, Xbox One und PC erhältlich.

In ihrem Tagebuch gehen Frédérick Raynal, Schöpfer von Alone in the Dark® und Pionier des Survival Horror-Genres, und Thierry Platon, Narrative Director von Gloomywood, auf die Konzeption des Projekts ein. Die Gedankengänge hinter dem einzigartigen und unvorhersehbaren Gameplay sowie die Denkweise, mit der ein Videospiel als wahrhaft interaktives Medium mit einem solchen Thema umgeht, können im Video nachvollzogen werden. In 2Dark „hat alles zwei Seiten”, so Frédérick Raynal.

2Dark ist ein Schleich-Abenteuer ohne Kompromisse und fordert die Kombinationsgabe der Spieler aufs Äußerste. Sie müssen in den Schatten schleichen und die Mechanismen der gnadenlosen Fallen in jedem Level erkunden, um Ex-Detektiv Smith durch die Verstecke von Psychopathen zu führen. Das Ziel: Die Nachforschungen überleben – und vor allem: Die Kinder retten!

2Dark kann ab sofort im PlayStation® Store und Xbox Store vorbestellt werden.

Alle PlayStation®4-Vorbesteller erhalten den Spielesoundtrack als exklusiven Bonus. PlayStation® Plus bietet zudem einen 20%-Rabatt.

