2Dark erhält nagelneuen Storytrailer

Bergheim, 20. Januar 2017 – Bigben Interactive und Frédérick Raynal, Schöpfer von Alone in the Dark und Pionier des Survival-Horror, veröffentlichen erste Informationen und Bilder zu 2Dark, dem neuen Horror-Adventure-Spiel mit Schleich-Elementen. Die düstere und erschreckend tiefgründige Geschichte erscheint demnächst für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Eine Reihe von Kindesentführungen plagt Gloomywood und hängt wie ein tödlicher Fluch über dem einst beschaulichen Ort. Als seine Frau ermordet und auch seine Kinder entführt werden, schwört Detektiv Smith, Gerechtigkeit walten zu lassen und der Sache ein Ende zu setzen.

In 2Dark benötigen Spieler sehr viel Geschick, um in Gloomywoods grausame Festungen vorzudringen. Die in den dunklen Ecken lauernden Psychopathen müssen überführt und für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Nur so können die entführten Kinder gerettet werden.

Das von Gloomywood entwickelte und von Bigben Interactive veröffentlichte 2Dark stellt Spieler vor eine Menge Herausforderungen:

Nur mit einem ausgefeilten Plan können Spieler komplexe Levels bestehen und gemeinsam mit den Kindern entkommen.

Eine nervenaufreibende Erfahrung von gnadenloser Konsequenz, in der nur ein scharfer Verstand Leben retten kann.

Spieler sollten sich besser im Schatten aufhalten. Licht und Geräusche können den Untergang bedeuten.

Vorräte, beispielsweise Batterien und Kugeln sind begrenzt.

Bei zu langen Wartezeiten werden die Kinder ungeduldig und beginnen zu weinen, was gefährliche Aufmerksamkeit erregen kann.

