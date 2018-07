All Stars Fruit Racing. Ab wann und wie kann man online und im Multiplayer spielen?

Publisher PQube verkündet heute mit großer Freude das der fruchtige Mario Kart Clone All Stars Fruit Racing in kürze auch auf der Nintendo Switch einen eigenen

Onlinemodus bekommt. Während auf der Playstation 4 der Onlinemodus eigentlich vollkommen „normal“ ist und das fehlen eines solchen eher zu einer abwertung führen würde, ist die Onlinekomponente auf der Switch bei weitem noch nicht so weit ausgebaut. Mit Spielen wie Wolfenstein 2 wird die Switch zwar langsam erwachsener aber am bisher fehlen der Nintendo Switch noch einige grundlegende Infrastrukturelle Komponenten.

Aus diesem Grund freut sich Publisher PQube natürlich zurecht darüber. Die Switch Version wird in Zukunft nicht nur das Online Gameplay und diverse Multiplayermodi bieten, darunter natürlich auch die Möglichkeit mehrere Switch Konsolen lokal zu nutzen. Einen genauen Termin für das nachreichen der Online Funktionalitäten gibt es derzeit noch nicht, aber laut PQube soll es noch in der Woche des Launches erfolgen, spätestens kurz danach. Publisher PQube garantiert auf jedem Fall jedem Käufer der Nintendo Switch Version das das Onlinespiel und die Multiplayermodi auf Switch nachgeliefert werden. Damit können auch Switch Spieler in kürze All Stars Fruit Racing auf Nintendo Switch online spielen.

Ihr habt Bock auf All Stars Fruit Racing, den fruchtigsten Mario Kart Clone aller Zeiten? Wir testen das Spiel derzeit für euch, hier ein Trailer der euch bei dem fruchtigen Vorgeschmack sicherlich das Wasser im Munde zusammen laufen lassen wird…