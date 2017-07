Namco Museum erscheint am 28. Juli für Nintendo Switch

BANDAI NAMCO Entertainment Europe hat heute bekanntgegeben, dass die Klassiker-Sammlung NAMCO MUSEUM am 28. Juli exklusiv für die Nintendo Switch zum Preis von 29.99 € erscheinen wird. Zudem wird die Collection auch das Spiel PAC-MAN VS. enthalten.

PAC-MAN VS. ist ein Multiplayer-Titel für bis zu vier Spieler, der auf der PAC-MAN-Serie von Toru Iwatani basiert, welcher den Titel einst erfunden hat. Das Spiel wurde ursprünglich 2003 von Nintendo unter den wachsamen Augen des legendären Shigeru Miyamoto entwickelt. In PAC-MAN VS. arbeiten drei Spieler in Form der ikonischen Geister zusammen, um einen vierten Spieler zu jagen, der die Rolle von PAC-MAN übernimmt und das Labyrinth von den gelben Pillen säubern muss. Insgesamt werden für diesen Modus zwei Switch-Konsolen benötigt, bei der die drei Geister auf einer Konsole und der PAC-MAN-Spieler auf der zweiten Konsole spielen.

NAMCO MUSEUM versetzt den Spieler zurück in die Zeit, als münzenschluckende Arcade-Automaten den Markt beherrschten und ermöglicht ihm eine wahrhaft nostalgische Erfahrung. Dank der Nintendo Switch und eines Online-Ranking-Systems wird es möglich sein, jederzeit und überall andere Spieler auf der Welt herauszufordern und sich einen Platz in den obersten Rängen der einzelnen Titel zu erkämpfen. Für das ganz besondere Retro-Feeling ist es zudem auch möglich, die Switch vertikal aufzustellen und sie so zu einem Miniatur-Automaten umzuwandeln, wodurch das originale Arcade-Format wieder zu neuem Leben erweckt wird. Das Sortiment von NAMCO MUSEUM beinhaltet viele der beliebtesten Favoriten von Namcos Spielhallen-Klassiker, darunter PAC-MAN VS., PAC-MAN, Dig Dug, Galaga, Galaga ’88, The Tower of Druaga, Rolling Thunder, Rolling Thunder 2, Sky Kid, Splatterhouse und Tank Force.

NAMCO MUSEUM wird ab dem 28. Juli 2017 digital für die Nintendo Switch erhältlich sein.