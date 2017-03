NieR Automata: Neues Gameplay-Video zeigt die RPG-Elemente

Square Enix freut sich bekanntzugeben, dass heute ein neues Gameplay-Video zu NieR: Automata veröffentlicht wurde. Der über 27 Minuten lange Clip zeigt die RPG-Elemente des Spiels und beleuchtet die verschiedenen Fähigkeiten und Features, die der temporeichen Action des Spiels ihre Faszination verleihen.

Die vorgestellten Gameplay-Elemente im Detail:

„Reliquiar-System“: Spieler müssen an den Ort zurückkehren, an dem ihre Charaktere besiegt wurden, um zusätzliche Verstärkungen oder sogar einen Verbündeten im Kampf gegen die furchteinflößenden Maschinen zu erhalten.

17 unterschiedliche Pod-Fähigkeiten: Mit den „Pods“, Gefährten in Miniatur-Roboterform, können Spieler nicht nur für begrenzte Zeit schweben oder sich durch die Luft werfen lassen, um zusätzliche Gebiete zu betreten, Pods können auch auf eine Reihe an offensiven und defensiven Fähigkeiten programmiert werden. Dazu gehören Laser, Hämmer und vieles mehr. Indem man bis zu drei Pods zur gleichen Zeit einsetzt, werden die Fähigkeiten der Pods summiert und ihre Stärke wächst auf das bis zu Dreifache.

„Plugin-Chip“-System: Indem man Chips in die Androiden-Helden installiert, können die Schadenswerte erhöht oder neue Fähigkeiten erlernt werden.

Reiten: Spieler können für schnelleres Reisen auf Wildschweinen und anderen Tieren reiten und diese auch zum Angriff nutzen.

Aufgaben: Während Spieler in die verlassene Welt hineingezogenen werden, können sie eine Vielzahl an Nebenaufgaben an verschiedenen Orten annehmen.

Angel-Minispiel: Spieler können eine Reihe an Fischen in einem Minispiel fangen und diese verkaufen oder durch sie temporäre, positive Statuseffekte erlangen.

Für PlayStation-Plus-Mitglieder steht eine kostenlose, spielbare Demo im PlayStation Store zum Download bereit: http://bit.ly/NIERDEMO

NieR: Automata erscheint zum Release am 10. März für PS4 in einer Day One Edition, die neben dem Spiel ein Wendecover und sechs zusätzliche Bonus-DLCs enthält und zur unverbindlichen Preisempfehlung von 69,99 EUR erhältlich ist. Zum gleichen Preis wie die Day One Edition ist für PS4 auch eine Limited Edition erhältlich, die statt des Wendecovers ein exklusives SteelBook® enthält.

Eine PC-Version des Spiels erscheint ebenfalls 2017.

