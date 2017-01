Neues für Doctor Who Fans auf der Comic Con 2017

DC Fans können sich besonders auf die Schauspielerauftritte auf der Comic Con Germany 2017 in Stuttgart freuen, denn Arthur Darvill ist nun Bestandteil des Programms. Außerdem zeigen die professionellen Cosplayerinnen Ida „Starbit Cosplay“ und Lilly Fortune ihr Können in Sachen Makeup und Kostümierung.

Wer DC und den Doktor liebt, kommt an Arthur Darvill nicht vorbei. Von 2010 bis 2012 stand er als Rory Williams dem 11. Doctor Who zur Seite. 2016 führte er als Rip Hunter die Legends of Tomorrow selbst durch Raum und Zeit. Bereits im Alter von zehn Jahren trat Arthur Darvill im Theater auf, unter anderem für kultige Geschichten wie Der kleine Horrorladen und Die Schatzinsel. Mit der Hauptrolle im Broadway-Stück Once konnte er von 2013 bis 2014 außerdem sein musikalisches Talent unter Beweis stellen. http://www.comiccon.de/de/attraktionen/stargaeste/arthur-darvill

Cosplay Fans kommen auf der Comic Con Germany 2017 ebenfalls voll auf ihre Kosten. Lilly Fortune aus Deutschland begeisterte Besucher schon in der Vergangenheit mit ihren Kostümen zu toughen Action-Heldinnen und auch die Norwegerin Ida, bekannt als Starbit Cosplay, weiß mit Figuren aus Fantasy-Filmen und Videospielen zu verzaubern.

Die Comic Con Germany 2017 in Stuttgart findet am 1. und 2. Juli 2017 zum zweiten Mal statt. Auf über 45.000 qm präsentieren in der Messe Stuttgart nationale und internationale Comic-Verlage, Comic-Zeichner, Cosplayer, Hollywood-Stars, Games-Publisher, Kostüm- und Lego-Clubs, Merchandise-Händler und Filmfirmen ein buntes Programm für die ganze Familie. Panels mit Schauspielern werden 2017 kostenlos angeboten.

