Skylanders Imaginators, neue Details bekanntgegeben

München, 5. Oktober 2016 – Activision und Skylanders™ Imaginators widmen den gesamten Monat Oktober der Fantasie, die zum Leben erweckt wird. Zu der einmonatigen Feier gehören der Start des Konsolen-Spiels Skylanders Imaginators, der Netflix-Originalserie SkylandersTM Academy sowie der neuen mobilen Skylanders Creator-App mit der Kinder unterwegs Charaktere erschaffen können – und noch vieles mehr!

Der Countdown zum Launch beginnt mit der Veröffentlichung von SkylandersTM Creator. Mit der neuen, mobilen Gratis-App können Portalmeister auf einmalige Weise unterwegs Imaginator-Charaktere erschaffen! Die App Skylanders Creator beinhaltet ähnliche Charaktererstellungsmöglichkeiten wie das Konsolenspiel und kann einfach in den App-Stores ausgewählter iOS- und Android-Mobilgeräte heruntergeladen werden, um dann neue Imaginators von Grund auf zu erschaffen. Die Spieler können aber auch die Charaktere, die sie im Konsolenspiel erschaffen haben, mittels hochmoderner Audiotechnologie in die App übertragen.

Zum ersten Mal in der Geschichte des ‚Toys-to-Life‘-Genres können die Fans die Skylanders Creator-App benutzen, um ihre Kreationen aus Skylanders Imaginators auf verschiedene Arten in materieller Form zu verewigen:

Imaginator-Figur als 3D-Druck – Die Fans können ihre Kreation in Form eines 3D-Drucks der Skylanders Imaginators -Figur aus der digitalen Welt in die physische holen. Der eigens hergestellte Imaginator in Siegerpose und in voller Farbenpracht unter einer transparenten Schutzhaube ist ein echtes Sammlerstück. Zudem ist die Figur im Konsolenspiel Skylanders Imaginators vollständig spielbar! Die Stückzahl der 3D-Figuren ist begrenzt.

– Die Fans können ihre Kreation in Form eines 3D-Drucks der -Figur aus der digitalen Welt in die physische holen. Der eigens hergestellte Imaginator in Siegerpose und in voller Farbenpracht unter einer transparenten Schutzhaube ist ein echtes Sammlerstück. Zudem ist die Figur im Konsolenspiel vollständig spielbar! Die Stückzahl der 3D-Figuren ist begrenzt.

– Die Fans haben auch die Möglichkeit, eine hochwertige, eigens produzierte Sammelkarte zu erwerben, auf der ein Bild der eigenen Kreation in satten Farben prangt und die in vollständig spielbar ist. Die Spieler legen einfach die Karten auf das Magische Portal™ und können zusehen, wie ihre Kreationen im Videospiel zum Leben erwachen. Imaginator-T-Shirt – Portalmeister können ihre Imaginators außerdem mit einem hochwertigen, individuellen T-Shirt in voller Farbenpracht stolz zur Schau tragen, das sogar die Kampfklasse, das Element und den Namen des Charakters zeigt!

Die Skylanders Creator-App wird auch zeitlich begrenzte Imaginite-Kisten beinhalten, die den Nutzern zu bestimmten Tageszeiten neue Kreationsteile für ihre Imaginators bieten: Tägliche Sensei-Kisten mit speziellen Teilen nur für den entsprechenden Skylander, das Sammlungsmenü bzw. die Galerie ‚Meine Imaginators‘, wo Spieler auf alle Imaginators zugreifen können, die sie erschaffen haben, sowie die Möglichkeit, die kreierten Charaktere mit Fans auf der ganzen Welt zu teilen. Die Verfügbarkeit der Funktionen der Skylanders Creator-App kann je nach Region variieren.

„Seit wir das ‚Toys-to-Life‘-Genre ins Leben gerufen haben, wünschen sich die Fans immer mehr Wege, ihrer Begeisterung für die Skylanders-Spiele Ausdruck zu verleihen. Mit der Skylanders Creator-App und dem Start von Skylanders Imaginators ist alles möglich“, so Paul Reiche, Mitbegründer und Studio Head von Toys For Bob. „Dieses Jahr gibt Skylanders den Spielern Kreationsmöglichkeiten, wie sie bisher nie denkbar waren, und wir sind schon gespannt auf die Millionen von Imaginators, die der Fantasie von Portalmeistern auf der ganzen Welt entspringen werden.“

Im Feiermonat bis zum Launch gibt es außerdem Folgendes:

Ab dem 24. Oktober haben Portalmeister die Chance, im weltweiten Skylanders-3D-Druck-Imaginator-Wettbewerb ihre eigene Imaginator-Figur als 3D-Druck zu gewinnen. Für die Teilnahme werden die Fans aufgefordert, in oder mit der -App einen Imaginator zu kreieren. Kreationen, die sie mit dem speziellen Hashtag #CreatorContest in sozialen Medien teilen, nehmen automatisch teil.

Ab dem 24. Oktober haben Portalmeister die Chance, im weltweiten Skylanders-3D-Druck-Imaginator-Wettbewerb ihre eigene Imaginator-Figur als 3D-Druck zu gewinnen. Für die Teilnahme werden die Fans aufgefordert, in oder mit der -App einen Imaginator zu kreieren. Kreationen, die sie mit dem speziellen Hashtag #CreatorContest in sozialen Medien teilen, nehmen automatisch teil. „Skylanders Academy“ – Am 28. Oktober bringt Activision Blizzard Studios in Zusammenarbeit mit Netflix die neue animierte Action-Abenteuerserie „Skylanders Academy“ basierend auf der preisgekrönten Skylanders-Reihe heraus. Die Serie begleitet Meister Eon, der eine bunt gemischte Heldenbande zusammenruft, um das Universum gegen Kaos und die schurkischen Schicksalsräuber zu verteidigen. Mit viel Humor, Herz und denkwürdigen Momenten verspricht „Skylanders Academy“, die Zuschauer in den Bann zu ziehen, und liefert epische Action für Kinder jeden Alters. Die neue Originalserie startet auf Netflix weltweit mit 13 Episoden.

Portalmeister können ihrer Fantasie freien Lauf lassen, wie sie es noch nie zuvor getan haben, wenn Skylanders Imaginators am 14. Oktober an den Start geht! In Skylanders Imaginators, entwickelt von Toys For Bob und Activision, erhalten die Spieler die Macht, ihre eigenen Fantasien wahr werden zu lassen, und erstmals eigene Skylander zu erschaffen. Kinder werden die fantastischen Möglichkeiten lieben, um die abgefahrensten Skylander zu kreieren, die man sich vorstellen kann: Sie können das Aussehen, die Kräfte, Fähigkeiten, Namen, Schlagworte, Musik und noch vieles mehr verändern.

Das neue Spiel wartet auch mit zwei neuen Gaststar-Charakteren auf: Crash Bandicoot® und sein Erzgegner Dr. Neo Cortex schließen sich als vollständig spielbare Spielzeuge den Reihen der Sensei-Skylander-Charaktere in Skylanders Imaginators an. Fans, die ein Skylanders Imaginators Starter Pack vorbestellen und ab 14. Oktober kaufen, erhalten zudem – solange der Vorrat reicht – eine vollständig spielbare Kaos-Figur kostenlos.

Das von Toys For Bob entwickelte Skylanders Imaginators unterstützt alle der mehr als 300 Skylanders-Spielzeuge aus den vorherigen Spielen.

Die 3D-Druck-Imaginator-Figuren (begrenzte Stückzahl), Imaginator-T-Shirts und die Imaginator-Karten werden über die Skylanders Creator-App erhältlich sein, die je nach Verfügbarkeit in der jeweiligen Region gratis zum Download auf mobilen Geräten bereitgestellt wird.

